Nikola Krstovic è uno dei nomi caldi del mercato. L’attaccante montenegrino del Lecce piace alla Roma, che è alla ricerca di un rinforzo offensivo da affiancare a Dovbyk per la prossima stagione. Gian Piero Gasperini, neo tecnico giallorosso, avrebbe individuato nel classe 2000 un profilo adatto per il suo gioco dinamico e aggressivo.

Tuttavia, al momento da Trigoria non risultano offerte ufficiali, nonostante l’interesse. Il Lecce, dal canto suo, non intende fare sconti: la valutazione si aggira intorno ai 23 milioni di euro.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club salentino avrebbe già una bozza di accordo con il Leeds United sulla base della cifra richiesta. Il trasferimento in Championship però non entusiasma Krstovic, che preferirebbe restare in Serie A.