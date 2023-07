Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Aveva talmente voglia di sbarcare nella Capitale che Rasmus Kristensen mercoledì sera ha preso da solo un volo di linea (pagandosi anche il biglietto) avvisando il club giallorosso soltanto poco prima del decollo. Niente jet privati, niente parate all’arrivo o selfie con i tifosi, solo tanta voglia di cominciare la sua nuova avventura alla Roma per dimenticare la deludente stagione in Premier League.

L’esterno danese non vede l’ora di varcare finalmente i cancelli del Fulvio Bernardini, attratto dalla prospettiva di giocare per José Mourinho e disputare l’Europa League. Vuole dare una sterzata alla sua carriera per chiudere il capitolo Leeds e aprirne uno tutto nuovo che comincia con la maglia giallorosa.

Quella che indosserà oggi per la prima volta per le foto di rito che serviranno ad annunciarlo sui social. Prima però le visite mediche. Kristensen questa mattina sarà accompagnato alla clinica Villa Stuart per le consuete tre ore (o più) di test atletici, esami strumentali e prelievi per ottenere l’idoneità sportiva. Ad attenderlo lì, molto probabilmente, anche un gruppetto di tifosi pronti a strappare il primo selfie con il quarto arrivo della Roma dopo i due parametri zero Aouar e N’Dicka e il ritorno in prestito di Diego Llorente.

Kristensen sarà ufficializzato esattamente come il suo collega spagnolo, sempre del Leeds: prestito secco, senza diritto od obbligo di riscatto. Pagato una stagione fa dal club inglese tredici milioni di euro, la Roma non ha trovato un accordo economico adeguato per poter inserire anche una possibilità di acquisto del ventiseienne (compiuti tre giorni fa). Da domani il ragazzo comincerà ad allenarsi con la squadra, quindi con Karsdorp mentre da lunedì anche con Celik. Due che probabilmente non vedranno di buon occhio il suo arrivo sulla fascia destra visto che adesso uno di loro dovrà uscire per evitare un affollamento nel ruolo.