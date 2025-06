Odilon Kossounou resta uno dei principali obiettivi della Roma per rafforzare la difesa. Il difensore ivoriano, reduce da una stagione in prestito all’Atalanta, tornerà ufficialmente al Bayer Leverkusen il 1° luglio. Nonostante i numerosi stop per infortunio, Kossounou ha lasciato un’ottima impressione su Gian Piero Gasperini, che lo avrebbe volentieri confermato.

Ora però, con Ivan Juric alla guida della Dea, l’interesse del club bergamasco non è affatto scemato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra Atalanta e Bayer Leverkusen per un possibile riscatto sono ancora attivi. La Roma, quindi, dovrà affrontare una nuova concorrenza da parte dei nerazzurri per assicurarsi il difensore.