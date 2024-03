L’ex portiere della Roma Michael Konsel è intervenuto ai microfoni di Radio Romanista. L’estremo difensore austriaco ha parlato della sua esperienza nella Capitale, della gestione De Rossi e di Mile Svilar. Queste le sue parole:

Il derby vinto nell’aprile del 1999 rimase alla storia per la maglietta esibita da Totti dopo il gol “Vi ho purgato ancora”. Voi compagni di squadra lo sapevate che il capitano indossasse questa maglia?

“Io no (ride ndr), non sapevo niente ero solo molto concentrato per questa partita. Anche se devo ammettere che fu una cosa bellissima come quella serata vissuta dall’inizio alla fine con i nostri tifosi che in quell’occasione sono stati davvero il dodicesimo uomo in campo. Posso assicurare che tutto diventa più facile quando hai una tifoseria del genere che ti sostiene”.

Come spiega questo amore tra un austriaco e i tifosi giallorossi?

“Per me è un grande onore sentire queste cose. La spiegazione è difficile ma allo stesso tempo facile: io sono stato sempre me stesso, interpretando il ruolo alla mia maniera, mettendoci impegno e tanta passione. Non ero uno che pensava ai soldi o al successo personale ma alla squadra e ai tifosi che mettevo sempre davanti a tutto. Inevitabile che tutto questo fece subito scattare il colpo di fulmine tra noi anche perché io ero che non avevo paura di prendermi una responsabilità o un rischio. Ho giocato come un vero Pantera, anzi er pantera”.

Cosa ne pensa di Svilar? Quanto può essere difficile per un portiere mettersi in mostra avendo a disposizione poche occasioni?