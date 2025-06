Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Manu Koné è diventato un pilastro della nazionale francese anche grazie alla stagione vissuta in giallorosso. Pagato 18 milioni la scorsa estate, oggi vale tre volte tanto. La Roma non ha la minima intenzione di farne a meno, anche perché il francese è il prototipo del centrocampista di Gasperini. In Premier e Bundesliga c’è la fila per chiedere informazioni alla Roma sul giocatore