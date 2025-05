Il Tempo (Gab. Tur.) – “La Roma ha dimostrato di essere un club da Champions”. È un pensiero diffuso nello spogliatoio giallorosso, esternato anche da Koné. Il francese ha parlato ai microfoni di Sky: “Sarà una partita molto importante, decisiva. Quando abbiamo perso 5-1 all’andata stavamo attraversando un momento di evidente difficoltà, ma rispetto ad allora abbiamo rialzato la testa”. Una gara, quella di Milano, in cui il francese ha giocato insolitamente davanti alla difesa: “Non sono molto abituato a giocare in quella posizione, ma penso che un centrocampista moderno debba sapersi disimpegnare in tutti i ruoli”.

Il principale artefice della rimonta in classifica della Roma è Ranieri. “È un grande allenatore” – ha sottolineato Koné – “Poterci parlare in francese mi aiuta. Tutti abbiamo avuto bisogno di lui nel corso della stagione, io in particolare”. Un’altra figura importante per il classe 2001 è Ghisolfi: “È stato lui a volermi qui alla Roma. Parliamo quotidianamente, sono contento di poter lavorare con lui”.