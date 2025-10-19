Nonostante la delusione per la sconfitta contro l’Inter, in casa Roma resta la voglia di ripartire subito. A farsi portavoce dello spirito del gruppo è Manu Koné, che ha voluto lanciare un messaggio di gratitudine e determinazione ai tifosi giallorossi.

Come riportato sui propri canali social, il centrocampista francese ha condiviso alcune immagini della sfida dell’Olimpico accompagnate da parole semplici ma significative: “Grazie per il vostro supporto, tifosi della Roma. Prepariamoci per la partita di giovedì. Mission”.

Un messaggio che arriva in un momento delicato ma utile a rinsaldare il legame con l’ambiente, a pochi giorni dalla sfida europea contro il Viktoria Plzen. Domani mattina, la squadra di Gasperini tornerà a lavorare a Trigoria per mettere nel mirino il prossimo obiettivo continentale.