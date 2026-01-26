LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Manu Koné è stato tra i migliori in campo nel primo tempo di dominio giallorosso, ma ad inizio ripresa ha dovuto alzare bandiera bianca. Al 56′, in un contrasto con il connazionale Rabiot, il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra e si è accasciato a terra chiedendo subito il cambio. Stamattina gli esami strumentali sveleranno l’entità dell’infortunio, ma i primi controlli fanno temere la presenza di una lesione che potrebbe tenerlo ai box per almeno 2-3 settimane. Di sicuro, Koné non ci sarà giovedi contro il Panathinaikos e lunedì prossimo ad Udine.

Uno stop che impensierisce Gian Piero Gasperini, considerata l’importanza del centrocampista nello scacchiere romanista. Basti pensare che fino a ieri sera, in campionato, era sceso in campo dal primo minuto in tutte le partite saltando appena 7 minuti di gioco. Con il mercato aperto il responso degli esami potrebbe anche spingere Massara a cambiare qualche obiettivo. Lieve preoccupazione, infine, anche per Dybala che ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro.