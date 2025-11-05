Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Giovedì a Glasgow, contro i Rangers, la Roma presenterà un undici in parte rinnovato. Gasperini ha infatti intenzione di gestire le energie del gruppo, considerando il calendario fitto che attende i giallorossi tra Europa League, campionato e impegni con le rispettive nazionali.

Due i principali indiziati al turno di riposo: Manu Koné e Gianluca Mancini che possono riposare in vista dell’ultima partita prima della sosta, quella delicata contro l’Udinese. In difesa, Çelik è pronto a tornare dal primo minuto, con N’Dicka al centro della retroguardia e Hermoso sul centrosinistra. Da valutare la corsia destra, dove Wesley sembra in vantaggio per una maglia da titolare, ma Rensch resta una possibile alternativa, anche in base al posizionamento del brasiliano: se partirà a sinistra, l’olandese potrebbe occupare la corsia opposta. In ballo c’è anche Tsimikas che spera in una nuova occasione.

A centrocampo, Cristante dovrebbe riprendere posto in mediana accanto al confermato El Aynaoui, mentre davanti a loro si prepara una novità importante: Pellegrini è vicino al ritorno da titolare dopo quattro panchine consecutive. Al suo fianco agirà probabilmente Soulé.