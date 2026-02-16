Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria in vista del prossimo impegno di campionato. In una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, recuperare pedine chiave diventa fondamentale per mantenere equilibrio e continuità di rendimento.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, Manu Koné ha completamente smaltito la lesione muscolare che lo aveva costretto ai box nelle ultime settimane. Il centrocampista francese aveva già provato a forzare i tempi per essere disponibile contro il Napoli, ma lo staff medico aveva preferito non correre rischi.

Ora, invece, il suo rientro è realtà: Koné sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida di domenica contro la Cremonese. Un recupero importante per ridare dinamismo e intensità alla mediana, in una partita che può pesare molto nell’economia del campionato.