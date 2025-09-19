La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Manu Konè sarà un elemento chiave per Gasperini per scardinare la difesa biancoceleste, in cuoi dovrà pressare e attaccare lo spazio. Il duello più atteso è quello con il suo connazionale e amico Guendouzi, con il quale lo scorso anno sono stati protagonisti dopo un forte litigio. Successivamente i due hanno risolto e si sentono molto spesso, ma domenica ognuno andrà per la sua strada.

Il centrocampista giallorosso vuole riscattarsi dopo l’errore contro il Torino, in cui ha sbagliato l’intervento a metà campo che poi ha portato al gol di Simeone. Ci si aspetta una prestazione di alto livello visto l’ottimo periodo di forma del ragazzo.