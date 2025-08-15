Il Tempo (G. Turchetti) – La Roma è pronta a sacrificare Manu Koné per finanziare l’arrivo di Jadon Sancho e Leon Bailey. L’Inter tratta il centrocampista francese con un’offerta da 40 milioni più bonus e ingaggio da 4,5-5 milioni.

Sancho, in uscita dal Manchester United dopo una stagione opaca al Chelsea, è l’obiettivo principale: la formula è un prestito con obbligo di riscatto.

Per Bailey, dell’Aston Villa, si lavora invece a un prestito con diritto di riscatto. In difesa vicino l’acquisto di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia per circa 6 milioni più bonus. Per sostituire Koné, Massara segue Soungoutou Magassa del Monaco. In attacco possibile uscita di Dovbyk, che aprirebbe alla trattativa per Nikola Krstovic del Lecce. Sul fronte cessioni, Gollini, Kumbulla (verso il Maiorca) e Salah-Eddine restano in lista partenti.