Un nuovo segnale di attaccamento ai colori giallorossi arriva da Manu Koné. Il centrocampista francese, attualmente impegnato con la nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni che testimoniano quanto sia legato alla Roma e motivato per la prossima stagione.

Il giocatore ha sottolineato la fiducia ricevuta dal club: “Alla Roma va tutto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato molta fiducia in me. Non ho paura di dirlo: è una delle poche società che ha davvero creduto in me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni, battendomi per loro. Quindi sono molto contento“.

Koné ha poi analizzato la scorsa stagione, chiusa con il mancato accesso alla Champions: “È stato un anno impegnativo. Abbiamo perso la Champions League, ma siamo in Europa League e adesso abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, che mi aiuti anche a progredire, perché questa per me sarà una stagione importante“.

Infine, un momento curioso durante l’incontro con la stampa: un giornalista francese indossava proprio la maglia della Roma, strappando un sorriso al centrocampista.