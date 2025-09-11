La Gazzetta dello Sport (F. Conticello) – L’Inter non molla Manu Koné. Il francese, oggi uomo chiave per Gasperini, era stato vicino ai nerazzurri in estate ma resta nel mirino. La Roma dovrà infatti fare circa 90 milioni entro il 30 giugno, in gran parte dal mercato, e il centrocampista potrebbe tornare obiettivo primario se il club giallorosso abbassasse le difese.

Chivu lo aveva individuato come rinforzo ideale e Oaktree era pronta a un investimento oltre i 40 milioni. Per ora i Friedkin hanno evitato cessioni pesanti, ma lo scenario potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi.