Koné, lesione alla coscia: fuori almeno un mese

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso) – Dopo gli infortuni di Artem Dovbyk, Evan Ferguson, Paulo Dybala e Matias Soulè, la Roma perderà per un mese pure Manu Koné. Il centrocampista ha infatti riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra per la quale sarà costretto a saltare almeno quattro partite: Lecce, Inter, Pisa e Atalanta, oltre agli impegni con la nazionale francese con Brasile e Colombia. II mediano, che aveva già accusato tra gennaio e febbraio un altro problema muscolare alla coscia, dovrebbe rientrare per la sfida col Bologna del 25 aprile. Non dovesse farcela, appuntamento ai primi di maggio contro la Fiorentina.

Il tecnico Gasperini, su indicazione dello staff medico, aveva tenuto Koné in panchina al Dall’Ara. Poi, pur nutrendo dubbi alla vigilia, l’allenatore ha provato a rilanciarlo nella gara di ritorno dopo la prova opaca di Como in campionato. Sul fronte mercato, intanto, la società capitolina non riscatterà Bryan Zaragoza: oltre ai due milioni per il prestito dal Bayern, il club dovrà pagare pure una penale di 500 mila euro. L’impatto dell’esterno sul campionato italiano è stato più difficile del previsto. Contro i rossoblù i dati sono stati impietosi: nessun dribbling riuscito, zero tiri e più del 50% di passaggi sbagliati. Quello dell’ex Celta Vigo sarà quindi il quarto prestito a tornare indietro dopo quelli di Bailey, Tsimikas e Ferguson.