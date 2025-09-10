Koné lancia un segnale: “La fiducia che mi ha dato la Roma ha fatto la differenza nelle mie prestazioni”

Manu Koné, cuore del centrocampo della Roma e della Francia, si è fermato in mixed zone dopo la vittoria per 2-1 contro l’Islanda. Una gara fondamentale del Gruppo D per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Ecco le sue dichiarazioni:

Il CT e i compagni ti definiscono un giocatore sottovalutato. Sei d’accordo?

“È molto gentile. Non so cosa dire, ma è davvero molto gentile. Come ha detto lui, forse il fatto che ho lasciato la Francia molto presto… Ho giocato solo sei mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2. Quello che facevo forse non si è visto. Non credo che tutti guardino la Serie A. Ma quello che faccio adesso, in realtà penso di farlo da molto tempo. Solo che prima avevo meno continuità. Oggi sono arrivato a un punto della mia carriera in cui, con l’arrivo alla Roma, ho trovato quella continuità. E, senza problemi nel dirlo, l’ho già detto, la Roma è una delle squadre che mi ha dato fiducia. Quindi cerco di dare il massimo per loro. E penso che sia questo che ha fatto la differenza”.