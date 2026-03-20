Koné ko: il francese forse deve saltare la nazionale

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Zago sotto la Curva Sud. Roma–Bologna è cominciata con l’abbraccio dei tifosi al difensore campione d’Italia, visibilmente emozionato, ed è finita con tutt’altro umore: con la squadra di Gasperini fischiata per la prima volta. Intanto, nei prossimi giorni Trigoria si svuoterà. Subito dopo Roma–Lecce comincerà infatti la lunga sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Sarà un giro del mondo abbastanza fastidioso per Gasp e il suo staff, eppure necessario.

Wesley affronterà con il Brasile di Ancelotti le amichevoli negli Stati Uniti contro Francia e Croazia. Nella prima di queste sfide potrebbe non trovare Koné, infortunato. La Costa d’Avorio, invece, non rinuncia mai a N’Dicka: Evan affronterà nel Regno Unito la Corea del Sud e la Scozia. Tra i partenti anche El Aynaoui: il Marocco giocherà con l’Ecuador e con il Paraguay. Oggi e domani gli altri convocati.