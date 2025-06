Corriere dello Sport (L. Scalia) – Perno della Roma, ma anche della Francia. Manu Koné si è presentato in conferenza stampa nel ritiro della nazionale transalpina e ha messo il focus sulla prima stagione in Italia: “Sono arrivato in un club e c’è stata molta concorrenza. Ranieri ha rimesso tutto al posto giusto. Giocheremo in Europa League e ne siamo orgogliosi”.