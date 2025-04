Koné elogia Svilar sui social: “Mile, così è troppo!” – FOTO

La prestazione superlativa di Mile Svilar nel derby della Capitale non è passata inosservata, e a celebrarla non sono stati solo i tifosi della Roma. Tra i tanti elogi arrivati al portiere serbo anche quello, decisamente curioso e affettuoso, di Manu Koné. Il centrocampista francese ha utilizzato i propri canali social per rendere omaggio all’amico, protagonista assoluto della serata dell’Olimpico.

Tramite una storia Instagram Koné ha ricondiviso una clip delle parate di Svilar con una frase scherzosa ma eloquente: “Mile, così è troppo!”. Un messaggio che conferma quanto la prova del numero 99 giallorosso sia stata apprezzata anche al di fuori del perimetro romanista.

Con interventi decisivi sia nel primo che nel secondo tempo, Svilar ha blindato il risultato e contribuito in maniera determinante al pareggio per 1-1 nel derby. Una serata da protagonista assoluto, che continua a generare applausi anche il giorno dopo.