Gazzetta Dello Sport(A.Pugliese) – Per ora la coppia titolare dei giallorossi in mezzo al campo è formata da Bryan Cristante e Manu Konè, che sono partiti al primo minuto sia contro il Bologna sia contro il Pisa. Proabilmente partiranno dal via anche nella prossima sfida in casa contro il Torino di Baroni, anche pechè El Aynaoui sembra dare meno equilibrio rispetto a Cristante, che tramite la sua intelligenza tattica, sembra indispensabile per ogni allenatore.

L’affidibilità di Cristante sta portando anche Gasperini ad utilizzarlo spesso. Il centrocampista ex Atalanta sembra partire come alternativa ogni anno, però poi finisce per diventare uno dei giocatori più utilizzati in assoluto. Conosce i tempi di gioco, sa come posizionarsi in campo, e sembra assimilare i concetti degli allenatori con molta sicurezza. Per questo motivo anche il Gasp sembra accodarsi ai suoi predecessori Di Francesco, Ranieri, Fonseca, Mourinho e Juric, che lo hanno utilizzato sempre con continuità.

Manu Konè invece sta vivendo un periodo di forma incredibile. Tramite il suo dinamismo e la sua forma fisica riesce a salire palla al piede, accorciare ilcampo e togliere spazio al centrocampo avversario. Anche nella nazionale di Deschamps sembra essere il padrone del centrocampo, tanto che qualcuno si è chiesto come faccia a non giocare in un top club come Real Madrid o Psg. Kone ha risposto così: “A Roma sto bene, hanno creduto in me”.