Corriere dello Sport (G. Mar.) – Manu Koné è diventato inamovibile: “Gioca lui e Cristante”, ha detto Gasperini. La Roma ha trovato nel francese e nell’azzurro il suo tandem fisso di centrocampo, “scoppiato” solo contro il Lilla per far rifiatare l’ex Gladbach, con risultati negativi.

Questa sera Koné affronterà l’Inter, la squadra che in estate aveva provato a corteggiarlo. Il francese non ha dimenticato quell’interesse, ma resta riconoscente alla Roma, l’unica società che aveva creduto in lui. Il futuro, però, resta aperto: il Psg lo segue e l’Inter non ha smesso di apprezzarlo. Per lasciarlo partire serviranno almeno 55 milioni.

Contro i nerazzurri Gasperini ripartirà da Koné e Cristante in mezzo, con Celik, Mancini e Ndicka in difesa, Wesley e Tsimikas sulle fasce. In attacco Pellegrini e Soulé, 3 gol e 2 assist in 6 partite, sosterranno Dovbyk, leggermente favorito su Dybala, pronto a entrare nella ripresa.