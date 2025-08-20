Gazzetta dello Sport (F. Conticello) – All’Appiano c’era lo stato maggiore nerazzurro, d’accordo sugli ultimi due acquisti da chiudere entro fine mercato. Il nome in cima resta quello di Manu Koné: l’Inter sarebbe pronta a investire 45 milioni, ma la Roma al momento non apre.
Per questo Marotta e Ausilio valutano alternative, su tutte il 21enne Djaoui Cissé del Rennes, reduce da un ottimo Europeo U21 e blindato dal club fino al 2029: i francesi chiedono oltre 30 milioni. Nel mirino anche Mahamadou Doumbia dell’Anversa.