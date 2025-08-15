La Gazzetta dello Sport (F. Conticello) – La trattativa per Lookman resta bloccata, ma l’Inter guarda ora con decisione in casa Roma. Lo stallo con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano ha spinto Marotta e Ausilio a virare su Manu Koné, centrocampista giallorosso classe ’01 dotato di forza fisica e dinamismo unici. La Roma, pronta a cederlo per finanziare altri colpi voluti da Gasperini, valuta il francese circa 40 milioni di euro. L’interesse nerazzurro è concreto e i contatti si sono intensificati rapidamente, ma prima di formulare un’offerta ufficiale l’Inter vuole un confronto interno con Chivu e la proprietà Oaktree. L’operazione, strategica per entrambe le squadre, potrebbe segnare una svolta di mercato nelle prossime settimane.