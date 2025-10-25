Il Messaggero (D. Aloisi) – Nella settimana più complicata da quando è a Roma, Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Koné. Il colpo subito alla caviglia sinistra nel match contro il Viktoria Plzen è stato forte, ma lo staff medico ha escluso complicazioni. Una semplice contusione e sarà a disposizione per la gara di domani contro il Sassuolo. Molto probabilmente dal primo minuto e la rifinitura di questo pomeriggio scioglierà tutti i dubbi. Gasp non ha intenzione di rinunciare alla coppia Cristante-Koné, difficile dargli torto poiché le alternative non hanno inciso. Fino ad oggi El Aynaoui è un vero e proprio mistero. C’è anche Pisilli in rosa, ma dopo l’errore a Nizza ha trovato poco spazio. Si è rivisto nel secondo tempo di giovedì ed ha tirato fuori una prestazione dignitosa. L’altra soluzione sarebbe l’arretramento di Pellegrini in mediana, un’idea che da settimane frulla nella testa del tecnico che però fino a quando avrà al 100% Cristante e Koné difficilmente farà a meno di loro.

I centravanti faticano e ormai i pochi gol di Dovbyk e Ferguson non fanno neanche più notizia. D’altro canto, l’esperimento falso nove è stato fallimentare nelle due occasioni nella quale è stato proposto. Artem parte in vantaggio rispetto all’irlandese che dopo l’exploit iniziale (per modo di dire) è finito indietro nelle gerarchie. La batteria di trequartisti è al gran completo. Bailey scalpita, ma non ha ancora novanta minuti nelle gambe. Per questo potrebbe tornare dal primo Pellegrini. Dall’altra parte uno tra Dybala e Soule con il secondo che è parso appannato nelle ultime uscite.

Stop agli esperimenti in difesa: si torna al tanto caro terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. A destra Wesley, mentre a sinistra spazio ad uno tra Tsimikas e Rensch. Ancora out Angeliño.