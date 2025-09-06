Manu Koné vola. Inizio brillante con la Roma, prestazione superlativa con la Francia contro l’Ucraina. Il centrocampista è in stato di grazia e non passa inosservato. So Foot, testata giornalistica francese con milioni di follower, nella sua pagella non si limita al voto ma rilancia un interrogativo pesante: come mai sia ancora un giocatore della Roma? Poi successivamente l’affondo:

“Il fatto che nessun direttore sportivo di un grande club si sia affrettato a ingaggiare Manu Koné quest’estate è un segno di cattiva condotta professionale”.

Apriti cielo. L’eco è arrivata subito anche in Italia. L’Inter ci aveva pensato in estate, ma la Roma considera Koné incedibile o comunque valutato oltre i 60 milioni. Difficile, insomma, strapparlo ai giallorossi. Intanto, i tifosi romanisti sono esplosi sui social. C’è chi ha evocato Totti e la sua storia, chi ha ricordato Candela, francese ma romano d’adozione. E poi chi ha messo subito i numeri sul tavolo: “Dateci 120 milioni”, “Con Gasp ne vale almeno 300. Fate lavora’ sto signore”. Insomma, per i tifosi giallorossi, il vero errore sarebbe solo uno, lasciarselo scappare.