Continua il momento d’oro di Manu Koné, centrocampista della Roma che si sta confermando protagonista non solo in giallorosso, ma anche con la maglia della nazionale francese. Dopo un avvio di stagione convincente, il giocatore ha ricevuto un’importante investitura direttamente dalla federazione transalpina.

In occasione dell’amichevole vinta dalla Francia per 2-1 contro l’Islanda a Parigi, Koné è stato tra i migliori in campo. La sua prestazione di sostanza e qualità ha attirato l’attenzione dei media e della stessa nazionale, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un video con le sue azioni più incisive. La clip è stata accompagnata dalla frase: “Match da guerriero. Koné era ovunque”.

Un riconoscimento significativo che certifica la crescita del centrocampista, ormai sempre più punto fermo anche in ottica internazionale. La Roma se lo gode, e la Francia comincia a esaltarlo come uno degli uomini simbolo per il futuro.

https://www.instagram.com/share/_k8n-6w9Q