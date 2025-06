Il Messaggero (G. Lengua) – A Trigoria uno dei punti fermi è Manu Koné, centrocampista più performante della Roma per palloni intercettati, rubati e duelli vinti. Gasperini ripartirà da lui per ristrutturare un reparto che perderà Paredes, destinato al Boca Juniors, e con un Pellegrini ancora incerto fisicamente. Insieme a Cristante e al giovane Pisilli, Koné rappresenta il prototipo ideale per il 3-4-2-1 del tecnico.

Acquistato per 18 milioni più bonus, oggi può valere oltre il doppio, ma il Psg e il Dortmund osservano. La Roma, limitata dal settlement agreement fino al 2026, cercherà almeno un centrocampista titolare (piace O’Riley del Brighton), un centrale, due esterni e una punta. In attacco piacciono Woltemade, Lucca e Krstovic, mentre a sinistra si segue De Cuyper (Bruges), valutato 25 milioni.