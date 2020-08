Kolarov verso l’addio, Calafiori può essere promosso in prima squadra

Oggi, al Fulvio Bernardini di Trigoria, parte ufficialmente la seconda stagione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese, con 35 giocatori a disposizione al momento, dovrà valutarli per capire quali di questi possono essere utili nel corso del campionato. Una valutazione verrà fatta anche su Riccardo Calafiori, terzino classe 2002, che ha sorpreso Fonseca l’anno scorso. Considerando anche la possibile partenza di Kolarov, in direzione Inter, Calafiori potrebbe entrare in pianta stabile in prima squadra, così come piacerebbe a lui ed al suo entourage, gestito da Mino Raiola che ieri in visita a Trigoria ha avuto un colloquio proprio con l’allenatore giallorosso. Lo riporta gazzetta.it.