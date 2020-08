Kolarov, tra Inter e Roma balla solo un milione. Chiusura più vicina

La Gazzetta dello Sport (V.D’Angelo) – Un milione. Tanto balla per far arrivare a dama la trattativa che porterà Kolarov all’Inter. Dopo il blitz degli ultimi giorni i nerazzurri hanno cominciato a parlare con la Roma per trovare velocemente un accordo sull’indennizzo da garantire al club giallorosso che vorrebbe due milioni di euro per lasciar partire il serbo. L’offerta di Marotta è ferma ad un milione: con un passo in avanti di entrambi si chiuderà in breve tempo. L’Inter non ha voluto parlare di contropartite tecniche da inserire, solo cash. Un investimento minimo per una resa massima, sotto tutti i punti di vista. Kolarov è stato spesso elogiato da Fonseca nell’ultima stagione e lascerà a Roma un buon ricordo fatto da 19 gol e 18 assist in tre stagioni.