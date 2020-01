Kolarov: “Con il Torino dovevamo fare meglio. In casa dobbiamo sentire di più l’affetto dei tifosi”

Il terzino della Roma, Aleksandar Kolarov, ha risposto alle domande dei tifosi su Roma Tv. Queste le sue parole:

Come stai? Che succede quando uno perde una partita?

Credo che finora abbiamo fatto una campionato buono dove potevamo fare qualche punto in più. La maggior parte delle partite abbiamo dominato. Sono molto fiducioso.

L’applauso dopo una sconfitta non è mai scontato. Sentite questa fiducia?

Sicuramente quando uno ti applaude anche se non hai vinto la partita. I tifosi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto sul campo. Dovevamo fare di più. I tifosi devono sempre stare con la squadra. Possono dire quello che pensano, è giusto criticare ma tutti noi pensiamo al bene della Roma.

Come è stato il primo impatto con il Mister?

Devo dire che dal primo giorno lui ci ha fatto capire la sua idea di calcio. Dal primo giorno cercavamo di fare quello che ci chiedeva. Non era così semplice cambiare il modo di lavorare e di giocare. Ci serve tempo sia a noi che a lui. Il Mister sta dimostrando il valore che ha acquisito in Europa. Ho visto tanti allenatori e non perché lui sta qua, perché io ho 34 anni e non ho bisogno di certe cose, ma lui è un allenatore che può fare molto bene.

De Rossi si ritira dal calcio giocato. Che calciatore è stato?

È inutile parlare della sua carriera. Ha vinto un mondiale e credo sia il massimo per un calciatore. Io ho vissuto due anni con lui da compagni e tanti da avversario. Il suo punto di forza è la sua personalità, è un ragazzo di uno spessore come ne ho visti pochi in carriera. Sapevo che voleva smettere. Sicuramente non è stata una decisione facile. Una volta che smetti finisci e basta. Gli auguro solo il meglio. Non so se reggo ad aspettarlo come allenatore ma ci provo.

Cosa ti dà Dzeko calcisticamente?

Sai che è vero che siamo molto amici. Magari io non sono la persona giusta per dirti queste cose per il campo perché io da tanti anni ci gioco insieme. Mi piace tanto dargli la palla tra le linee, anche se non lo vedo so che sta la. Ha fatto capire il suo valore durante la sua carriera ed è inutile per me aggiungere altro. Mi auguro che possa giocare altri 3 o 4 anni a questi livelli.