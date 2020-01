Kolarov 2021: romanista a vita

La notizia del rinnovo di Aleksandar Kolarov ha reso un po’ meno amaro la sconfitta in campionato contro il Torino. Il serbo ha firmato il contratto fino al 2021. Queste le sue parole ieri: “Sicuramente sono molto contento che posso continuare con la Roma per migliorare ancora. Questo è un nuovo punto di partenza per me. Posso dimostrare di poter fare ancora tanto. La mia volontà è sempre stata questa. Il mio contratto scadeva tra un paio di mesi ma è da un po’ che avevamo trovato l’accordo con la società e sono molto contento di continuare qua”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.