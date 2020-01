Kluivert: “Voglio imparare dai giocatori più esperti che sono qui, perché non sono ancora dove vorrei essere”

Justin Kluivert ha rilasciato delle dichiarazioni al portale olandese Ajax Show Time. Ecco le sue parole:

Sul futuro

La gente in Italia pensa che sia fantastico che i talenti sfondino sempre. Naturalmente è una cosa speciale. Guardiamo Ünüvar, che debutta all’età di 16 anni e va subito in gol. È fantastico per quel ragazzo e dà una spinta ad altri giovani talenti. Dimostra che i tuoi sogni possono diventare realtà all’Ajax. Non importa quanto sei giovane. Questa è anche una differenza con altri paesi. All’età di 20 anni sono uno dei giocatori più giovani nella Roma. Ne sono ben consapevole. Tengo gli occhi aperti, voglio imparare dai giocatori più esperti che sono qui. Perché non sono ancora dove vorrei essere.

Sull’Ajax

Non mi importava molto delle critiche dopo la mia partenza dall’Ajax. Sapevo che sarebbe arrivato il momento di dire addio e mi sono adattato. È stata una scelta pensata, in realtà non è successo dall’oggi al domani. È la mia carriera, la mia vita e alla fine decidi tu stesso. Se poi prendi la decisione, devi essere al cento per cento convinto. L’Ajax in Champions? È stato piuttosto folle per me seguire l’Ajax. Prima di tutto, mi è davvero piaciuto il modo in cui hanno giocato. Conosco bene i ragazzi e il club. Provo tanto affetto per loro.