Kluivert sorride, il rientro è vicino

Un sorriso grande così. Perché il problema al flessore della coscia sinistra è praticamente un ricordo. Justin Kluivert sta recuperando, si scalda, si vuol riprendere il ruolo di attore protagonista nella Roma di Fonseca. Ieri l’olandese si è allenato regolarmente in gruppo a Trigoria: una notizia che conferma il suo imminente ritorno nella lista dei convocati per Firenze. In campionato è stato titolare per 12 volte con 3 gol e 1 assist. Bene anche in Europa League dove ha giocato 5 partite su 6, realizzando 2 gol al Basaksehir. Lo riporta Il Corriere dello Sport.