Justin Kluivert arrivò alla Roma nell’estate del 2018, acquistato dall’Ajax. Figlio dell’ex grande attaccante Patrick Kluivert, il giovane olandese portava con sé grandi aspettative, complici le sue doti tecniche, la velocità e l’etichetta di “predestinato”. Ha ricoperto il ruolo da attaccante fino al 2021 nella Capitale.

La sua prima stagione (2018-2019), sotto la guida di Eusebio Di Francesco e poi Claudio Ranieri. Con quest’ultimo ricorda un gesto significativo per lui, gesto non scontato e non da tutti.

Ecco le sue parole riportate da Gianluca di Marzio:

“Per me è semplicemente un’icona nel mondo . Ricordo quando ero infortunato , venne con me dal fisioterapista, mi accompagnò . Ed è qualcosa che non tutti gli allenatori fanno. Ho dei bei ricordi sicuramente”