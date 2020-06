Kluivert: “Non il risultato che volevamo ma continuiamo a lavorare” – FOTO

Dopo i 90′ in panchina contro la Sampdoria, Justin Kluivert è tornato in campo nella brutta trasferta di Milano. La Roma ha perso 2-0, senza riuscire quasi mai ad impensierire Donnarumma. Con la conseguente vittoria dell’Atalanta sul campo dell’Udinese, il quarto posto si allontana ancora e arriva a 9 punti di distanza (10 contando gli scontri diretti). L’olandese ha commentato così il match su Instagram: “Non il risultato che volevamo, ma continuiamo a lavorare in vista della prossima partita. Felice di essere tornato in campo”.