Kluivert lascia la cena: oggi verrà valutato

Justin Kluivert sta proseguendo il suo lavoro personalizzato con l’obiettivo di rientrare il prima possibile. Difficile che possa avvenire in occasione di Roma-Juventus, anche per quanto accaduto ieri sera. Il classe ’99 era stato invitato alla cena organizzata dall’AIRC, ma durante la festa ha abbandonato la sala per un attacco improvviso di nausea. Il ragazzo è tornato a casa e stamattina le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico. Alla conviviale dell’associazione dei tifosi sono rimasti Manolo Zubiria, Sebino Nela e le calciatrici Tecla Pettenuzzo e Andrine Hegerberg, che hanno cantato l’inno della Roma. Lo scrive il Corriere Dello Sport.