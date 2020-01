Kluivert in dubbio, pronti Perotti e Mkhitaryan

Ancora in dubbio Justin Kluivert per il match di domenica sera contro il Torino delle ore 20:45. Ieri l’olandese al Tre Fontane ha svolto solo qualche giro di campo per poi tornare a Trigoria insieme agli altri infortunati Pastore, Cristante e Santon. Se non dovesse farcela, sulla corsia esterna toccherà a uno tra Perotti e Mkhitaryan. In difesa confermato capitan Florenzi, che ieri è stato tra i più applauditi insieme a Dzeko, Zaniolo e Smalling. Oggi inizia il calciomercato: sul fronte cessioni Petrachi cercherà di piazzare Antonucci, Pastore e Kalinic. Lo riporta Il Corriere della Sera.