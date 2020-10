Kluivert: “Il Lipsia è ideale per il mio sviluppo, per fare il salto di qualità e aiutare la squadra”

Justin Kluivert ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Lipsia. Ecco le sue parole: “Sono felice che il trasferimento sia andato a buon fine. Il Lipsia mi ha dimostrato durante i colloqui che un’esperienza qui è ideale per il mio sviluppo, per fare il proverbiale salto di qualità e aiutare la squadra. Il mio obiettivo è acquistare fiducia in campo. La Bundesliga è uno dei migliori campionati del mondo, ha tanta qualità e sfide entusiasmanti ci aspettano anche in Champions League. Davvero non vedo l’ora”.