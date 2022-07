Kluivert giallorosso, la storia ricomincia

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Due giorni al raduno a Trigoria, martedì comincerà ufficialmente la nuova stagione della Roma che si ritroverà circa un mese dopo la vittoria della Conference League e la grane festa al Circo Massimo. La vecchia guardia ritroverà Mourinho, abbraccerà i nuovi acquisti Matic e Svilar e darà il bentornato anche a un ragazzo che già conosce il Fulvio Bernardini ma che per due stagioni è stato lontano dalla capitale.

Justin Kluivert è pronto a varcare nuovamente i cancelli di Trigoria per cominciare gli allenamenti sotto Mourinho e vedere cosa gli riserverà il futuro. L’attaccante olandese di 23 anni ha vissuto una buona stagione al Nizza con cui ha totalizzato 36 presenze con sei gol e altrettanti assist.

Prestazioni convincenti ma che non hanno portato al riscatto da parte del club francese che senza qualificazione alla Champions (una delle prerogative per far scattare l’obbligo) e con l’addio del tecnico Galtieri ha deciso di non investire i 14 milioni richiesti dal club giallorosso.

Così Kluivert, a differenza degli altri giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho, martedì sarà a Trigoria per prendere parte al ritiro della Roma. Si allenerà con la squadra e cercherà di convincere lo Special One a tenerlo per la stagione. È stato proprio Mourinho a decidere di convocarlo a Trigoria per studiare l’esterno offensivo e vedere se può essere utile nei suoi moduli.