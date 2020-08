Kluivert e Under ai titoli di coda. Possono fruttare 50 milioni

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – All’inizio dell’anno ci si aspettava da Kluivert e Under un ruolo centrale nella Roma targata Paulo Fonseca, ma il rendimento dei classe ’99 e ’97 ha deluso. Il loro futuro è, quasi sicuramente, lontano dalla Capitale. Per quel che riguarda l’olandese, la società romanista, che lo ha pagato due anni fa oltre diciassette milioni più bonus, lo vorrebbe cedere con l’aiuto dell’agente Mino Raiola ad una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Di club interessati in Premier League ci sono, ma Kluivert intende muoversi solo con la certezza di poter lottare per un posto da titolare. Chi invece piace a mezza Europa è l’esterno turco: in diversi lo considerano un potenziale fenomeno e la Roma lo valuta almeno 10 milioni in più rispetto al compagno di squadra. Il Napoli è tra i club interessati, ma per il momento vorrebbe inserire una contropartita tecnica, ipotesi non gradita a Roma.