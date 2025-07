Pagine Romaniste (S.Fabbretti) – Ha vestito maglie in sei diversi Paesi, affrontato le diverse pressioni della Premier League, la tecnica della Liga e la tattica della Serie A.

Justin Kluivert, classe ’99 e figlio dell’indimenticato Patrick, si è raccontato ai microfoni di CBS Sports Golazo, ripercorrendo il suo cammino nel calcio europeo e soffermandosi anche sulla sua avventura alla Roma, dove ha lasciato un ricordo contrastante ma indelebile.

Ecco le sue dichiarazioni:

Sei un giocatore che è riuscito a giocare nei primi sei campionati europei. Cosa hai imparato da queste esperienze?

“Ogni campionato ti lascia sensazioni diverse, se giochi in Italia, i tifosi sono molto diversi da quelli in Inghilterra. Aver giocato in tutti e sei i top campionati mi ha reso il giocatore che sono oggi.”

Come classificheresti questi campionati?

“Ho sempre detto che per me la Premier League è di gran lunga il campionato migliore. Poi, ho sempre amato il campionato Spagnolo, penso che abbiano grandi giocatori lì. E poi c’è la Roma. Io amo Roma, l’ho sempre amata. È sicuramente il terzo miglior campionato in cui giocare.”

Una dichiarazione d’amore che farà sicuramente piacere ai tifosi romanisti, che hanno visto in lui un talento a tratti cristallino, ma forse mai completamente sbocciato.

Justin Kluivert è arrivato alla Roma nell’estate del 2018 dall’Ajax, per una cifra vicina ai 17,25 milioni di euro. In giallorosso ha militato per tre stagioni (2018-2021), disputando 68 partite ufficiali tra campionato e coppe, mettendo a segno 9 reti e servendo 10 assist.

Con un percorso che successivamente, lo ha portato a confrontarsi con i ritmi forsennati della Bundesliga e la fisicità della Ligue 1, Kluivert ha maturato una visione piuttosto chiara su dove il calcio raggiunga il suo apice. Confrontandole infatti, con le sue prestazioni più recenti, nella stagione 2024/25 con il Bournemouth in Premier League, si nota una maggiore concretezza: 34 presenze, 8 gol, 4 assist.

Numeri che raccontano una crescita evidente, in una squadra di medio livello in un campionato estremamente competitivo. Kluivert sembra aver finalmente trovato continuità, e anche una nuova maturità tecnica e mentale. La Premier lo ha accolto, e lui ci ha messo radici.