Dopo la gara d’andata, finita 1-0 per i giallorossi, la sfida di ritorno delle semifinali di Europa League tra la Roma e il Bayer Leverkusen sarà giocata alla BayArena. L’ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, Miroslav Klose, ha parlato ai microfoni di Dazn della partita. Ecco le dichiarazioni dell’ex biancoceleste: “Il Leverkusen ha giocatori per fare male. Soprattutto in casa giocano un buon calcio, un po’ più offensivo”.