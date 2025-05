Dopo che nella notte era circolata la notizia del arrivo di Klopp come nuovo allenatore della Roma, non è tardata la smentita da parte dell’agente dell’ex tecnico del Liverpool. Mark Kosicke ha chiarito così la vicenda al cronista arabo Ismaeel Mahmoud di WinWinAllSports: “La notizia relativa a Klopp come nuovo allenatore della Roma non è vera“.

Inoltra La Stampa, da cui era partita l’incredibile indiscrezione, ha riportato di come questa mattina sia stato anche lo stesso club giallorosso a smentire l’ipotesi dell’arrivo nella Capitale di Klopp.