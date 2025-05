Nel vortice di voci e suggestioni che accompagnano ogni fine stagione, anche Jurgen Klopp è finito al centro di indiscrezioni riguardanti un possibile approdo sulla panchina della Roma. Un’ipotesi affascinante, ma priva di fondamento secondo lo stesso allenatore tedesco, che ha scelto parole chiare per spegnere ogni illazione.

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Klopp ha dichiarato: “Non diventerò il nuovo allenatore della Roma. Quella storia è una sciocchezza”. Il tecnico ha poi rincarato la dose, lasciando intendere una lunga pausa dal calcio dopo la fine del suo ciclo al Liverpool: “Se leggete voci sul fatto che potrei diventare allenatore nei prossimi anni, sono tutte sciocchezze. Potete essere i primi a dirlo”.

Dunque, nessun ritorno immediato in panchina per uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. La Roma, che è ancora in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, dovrà guardare altrove. Klopp, almeno per ora, resta fuori dal gioco.