Kickert (ambasciatore austriaco in Italia): “Ottimismo e contropiede, il Salisburgo può farcela”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Jan Kickert, 58 anni, ambasciatore austriaco in Italia, oltre a essere stato “nazionale” di hockey su prato, nei ritagli di tempo si dedica anche al calcio.

Che rapporto ha con lo sport?

“Lo sport fa parte della mia vita e di quella della famiglia. Mia sorella è stata ne nazionale di pallavolo e mia figlia gioca a hockey su ghiaccio.Io non sono un esperto di calcio, ma oltre ad averlo giocato da ragazzo, come tanti, nei prati e nelle strade, continuo a farlo anche adesso. Abbiamo un gruppo di amici con cui giochiamo dalle parti di Valle Giulia. C’è anche gente più giovane di me, ma me la cavo. Sono un difensore. Tecnicamente non sono certo il migliore della squadra, però sono efficiente”.

E allora scommetta un euro su chi passa il turno tra Roma e Salisburgo.

“Il Salisburgo, naturalmente. Per impegni lavorativi non ho potuto vedere l’andata, ma sono stato felice per la vittoria della squadra austriaca. Penso che utilizzando l’arma del contropiede ce la possa fare anche al ritorno. Anzi, sarò anche all’Olimpico per vedere la partita”.

Segue la Roma?

“Purtroppo non ho molto tempo da dedicare al calcio, ma chi non conosce Mourinho? È uno degli allenatori top al mondo”.