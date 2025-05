Tuttosport (B. Ciullini) – La Fiorentina si è svegliata dopo la sconfitta al Villamarín con un solo pensiero: “Non è finita, ci crediamo”, ha detto De Gea. Una carica per lo scontro diretto di domenica con la Roma. Palladino e i suoi non possono sbagliare: in gioco c’è la stagione, questa e la prossima. Un trofeo, una qualificazione europea o nulla: la differenza è netta. «Azzeriamo questo ko, pensiamo alla Roma e poi al Betis», ha detto Gosens. La Fiorentina è rientrata ieri dalla Spagna, dove De Gea non pensa al ritorno: «Sono contento di stare a Firenze, mi sto divertendo nel calcio italiano».

Il portiere, dopo l’allenamento mattutino al centro sportivo del Siviglia, ha sottolineato l’importanza di ottenere il massimo dal suo gruppo. La sessione, prevalentemente di scarico, mirava a smaltire la stanchezza accumulata nella difficile semifinale d’andata di Conference League. Il Betis di Pellegrino e Isco si è aggiudicato il primo round grazie alle reti di Ezzalzouli e Antony, nonostante le proteste della Fiorentina per la posizione irregolare di Ba-Kambu. Il gol di Ranieri ha riaperto la gara, lasciando aperta la sfida per la finale del 28 maggio a Breslavia.

Giovedì al Franchi servirà una Fiorentina impeccabile, con Kean, entrato a inizio ripresa, chiamato a trascinare i suoi. La scelta di Paladino di non schierarlo dal primo minuto ha suscitato critiche, ma il tecnico ha spiegato di voler preservare il giocatore, reduce da una settimana di assenza per motivi familiari. Domani contro la Roma, Kean sarà titolare, forte della doppietta segnata all’andata nella vittoria per 5-1.

Palladino avrebbe voluto più tempo per preparare la sfida all’Olimpico, ma dovrà fare di necessità virtù. Dodo, operato di appendicite una settimana fa, spera di esserci giovedì. Cataldi, costretto a uscire contro il Betis, è in dubbio in attesa degli esami. Ranieri, decisivo con il terzo gol stagionale, mancherà per squalifica. Prima della partita, scontri tra ultras spagnoli e tifosi viola: circa un centinaio identificati dalle autorità.