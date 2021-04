Karsdorp: “Sarà una partita interessante. Vogliamo superare il turno e vogliamo dimostrarlo sul campo. Non sono ancora al top, devo migliorare”

Pagine Romaniste – Rick Karsdorp, terzino della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Ajax. Queste le sue parole:

Conosci bene l’Ajax, che reazione ti aspetti?

E’ una squadra che vorrà pressarci. Vuole avere la palla e mi aspetto una pressione alta. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni e sarà interessante.

Per te è un derby?

E’ vero contro il Feyenoord è una partita speciale, come un Roma-Lazio. Ora sono della Roma per cui non è Rick contro Ajax, ma è Ajax contro Roma, Mi aspetto una bella partita, quanto quella dell’andata. Vogliamo superare il turno e vogliamo dimostrarlo sul campo.

Credi di meritare l’Europeo?

Negli ultimi tre anni avevo giocato poco, ora sto tornando sui miei livelli. Nono sono ancora al 100%, ma sono sulla strada giusta. La domanda va rivolta ad altri, non a me. Io faccio il mio lavoro e voglio continuare così per la prossima stagione.

Cosa si prova ad affrontare una squadra olandese?

E’ stimolante e bello. Non vedo l’ora di giocare domani.

Sei al top della tua maturazione? Oppure che cosa ti manca per esserlo?

Non direi che sono al top. Un giocatore deve sempre migliorare e sono ancora giovane. Voglio giocare più partite possibile e ad alto livello. Per questo ho rinnovato fino al 2025, mi sento a mio agio. Anche la scorsa stagione è stato giusto fare un passo indietro e tornare in Olanda.

Quali sono le differenze nel giocare in Italia o in Olanda per il terzino?

Molte differenze, dipende dal mister. Il nostro è portoghese, quello dell’Ajax è olandese. Ci sono delle sfumature tattiche che dipendono dall’allenatore. Se a 3 dietro, a 5 o con la linea a 4.