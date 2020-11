Karsdorp: “Sarà una partita complicata. Giochiamo sempre per vincere, l’obiettivo del titolo rimane sempre vivo”

Rick Karsdorp, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Napoli-Roma. Queste le sue parole:

KARSDORP A SKY SPORT

“Sarà una partita complicata, difficile dire chi delle due squadre potrà vincere, entrambe le squadre meritano di restare in alto, spero ci possa rimanere la Roma facendo una bella partita stasera“.

La Roma può puntare a vincere il campionato? Perché no?

Noi calciatori giochiamo sempre per vincere, l’obiettivo del titolo rimane sempre vivo. Questo non significa che oggi, qualsiasi squadra delle due dovesse perdere, si vedrebbe esclusa dai discorsi scudetto. Sarà importante comunque fare bene per rimanere nelle zone alte di classifica.