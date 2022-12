Karsdorp multato per la “fuga”, ma atteso a Trigoria

La Repubblica (A. Di Carlo) – Lo scontro è ormai totale, la rottura insanabile ma la soluzione ancora lontana. La Roma ha deciso di multare pesantemente Rick Karsdorp per non essersi presentato alla ripresa degli allenamenti, prima della partenza per la tournée in Giappone, ed è pronta a rincarare la dose nel caso in cui il terzino olandese non dovesse rispondere alla convocazione fissata per lunedì 12, giorno di rientro a Trigoria dei calciatori dalle vacanze concesse da José Mourinho.

Il club attende quindi Karsdorp, che in questi giorni sta trascorrendo alcuni giorni di relax con la famiglia in Thailandia. Aspetto che non è piaciuto al club, vista il disagio psicologico che il calciatore aveva manifestato. Non ci sono stati contatti con l’entourage dell’esterno e lo scenario più probabile resta quello dell’addio.

La Roma non ha nessuna intenzione di fare sconti: il giocatore non partirà gratis, né in prestito. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro: Tiago Pinto può al massimo ascoltare offerte di prestito con obbligo di riscatto.