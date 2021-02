Karsdorp: “Mi sento bene e hanno fiducia in me”

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Ad agosto, mentre l’ambiente lo considerava un esubero e le indiscrezioni su un’altra destinazione si susseguivano, lui non ha mai pensato di cambiare aria. In quelle ore Rick Karsdorp ha stretto un rapporto intenso con Fonseca, che si è lasciato convincere da una specie di supplica: “Dammi una possibilità, mi farò trovare pronto“. Desiderio esaudito, promessa mantenuta.

Eddo dunque il miglior Karsdorp visto in Italia, l’olandese oggi va considerato il padrone assoluto della fascia destra. 23 gettoni tra campionato e coppe, 1 gol e 4 assist. E’ rimasto fermo per un problema muscolare da fine settembre a metà ottobre, poi non s’è più fermato. I guai fisici sono alle spalle e, a proposito di fiducia, in un’intervista al portale “AD” il 26enne ha spiegato cosa è cambiato nella sua mente durante l’ultima estate.

“Sono convinto di saper giocare bene a calcio, dovevo solo conquistare la fiducia dell’ambiente e rimanere in forma. L’anno scorso sono tornato al Feyenoord per giocare con continuità, ma l’infortunio all’inguine mi ha costretto a sottopormi a un intervento chirurgico. Quando mi sono ristabilito è scoppiata la pandemia e il campionato è finito, così sono rientrato alla Roma. Avevo zero aspettative e un po’ di speranza, però mi sono fatto trovare pronto. La Roma ha iniziato a giocare in modo diverso e mi trovo molto meglio, posso propormi di più in fase offensiva. Oggi sono in perfetta forma fisica“. Tiago Pinto sta già parlando con il suo agente, Johan Henkes, per rinnovare il contratto che scade nel 2022. Nonostante l’arrivo di Reynolds, la Roma ci punta e propone un allungamento del contratto fino al 2025, con limatura dello stipendio ma con la prospettiva di inserire dei bonus legati alle presenze.